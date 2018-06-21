Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 21 июня

Москва, 21 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:45 мск: ВВП Новой Зеландии за I квартал;
04:30 мск: Ежеквартальный бюллетень Резервного Банка Австралии;
07:30 мск: Отчёт о финансовой стабильности, подготовленный Национальным банком Швейцарии;
09:00 мск: Торговый баланс Швейцарии за май;
10:30 мск: Решение Банка Швейцарии по процентной ставке;
10:30 мск: Заявление Банка Швейцарии;
11:30 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за май;
11:30 мск: Заседание мониторингового комитета ОПЕК и ОПЕК+;
12:45 мск: Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдманна;
14:00 мск: Решение Банка Англии по процентной ставке;
14:00 мск: Объём программы покупок активов Банком Англии;
14:00 мск: Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по программе покупки активов;
14:00 мск: Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по процентной ставке;
14:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по монетарной политике Банка Англии;
15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за июнь;
15:30 мск: Оптовые продажи в Канаде за апрель;
15:30 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе Канады от ADP за май;
16:00 мск: Индекс цен на дома в США за апрель;
17:00 мск: Индекс потребительского доверия в еврозоне за июнь;
17:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов США за май;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
23:15 мск: Результаты стресс-тестов ведущих банков США;
23:15 мск: Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни;
N/A мск: Заседание министров финансов еврозоны.