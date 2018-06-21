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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 июня 2018 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 21 июня

Москва, 21 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:45 мск: ВВП Новой Зеландии за I квартал;

04:30 мск: Ежеквартальный бюллетень Резервного Банка Австралии;

07:30 мск: Отчёт о финансовой стабильности, подготовленный Национальным банком Швейцарии;

09:00 мск: Торговый баланс Швейцарии за май;

10:30 мск: Решение Банка Швейцарии по процентной ставке;

10:30 мск: Заявление Банка Швейцарии;

11:30 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за май;

11:30 мск: Заседание мониторингового комитета ОПЕК и ОПЕК+;

12:45 мск: Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдманна;

14:00 мск: Решение Банка Англии по процентной ставке;

14:00 мск: Объём программы покупок активов Банком Англии;

14:00 мск: Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по программе покупки активов;

14:00 мск: Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по процентной ставке;

14:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по монетарной политике Банка Англии;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за июнь;

15:30 мск: Оптовые продажи в Канаде за апрель;

15:30 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе Канады от ADP за май;

16:00 мск: Индекс цен на дома в США за апрель;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в еврозоне за июнь;

17:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов США за май;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

23:15 мск: Результаты стресс-тестов ведущих банков США;

23:15 мск: Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни;

N/A мск: Заседание министров финансов еврозоны.

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