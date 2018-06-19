Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в мае сократилось на 4.6%

Москва, 19 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости – в мае сократилось на 4.6% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1301 тыс. в годовом выражении против 1364 тыс. в апреле (пересмотрено с 1352 тыс.).

Аналитики ожидали, что в мае число выданных разрешений на строительство составит 1350 тыс.

По сравнению с маем 2017 года число выданных разрешений выросло на 8%.