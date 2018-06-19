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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 июня 2018 г.Кабмин изменил порядок предоставления субсидий ...
вчера 10:10

Кабмин изменил порядок предоставления субсидий авиаперевозчикам популярных направлений

Москва, 19 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Дмитрий Медведев подписал постановление, меняющее срок, после которого можно перераспределять неиспользованный остаток бюджетных денег на субсидирование авиаперевозок по востребованным направлениям. Об этом говорится в сообщении,опубликованном на сайте кабмина.

В целях своевременного перенаправления невостребованных бюджетных средств на субсидирование перевозок по маршрутам, которые пользуются повышенным спросом в период летних отпусков, перераспределять неиспользованный остаток разрешено после 1 июня текущего года (ранее – после 1 сентября).

Принятое решение позволит повысить эффективность использования бюджетных ассигнований, направляемых на обеспечение доступности воздушных пассажирских перевозок.

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