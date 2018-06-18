Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 19 июня

Москва, 18 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:00 мск: Индекс потребительского доверия в Новой Зеландии за II квартал;

04:30 мск: Индекс запрашиваемых цен на дома в Австралии за I квартал;

04:30 мск: Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;

06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;

08:45 мск: Прогноз развития экономики Швейцарии от SECO;

11:00 мск: Платёжный баланс еврозоны за апрель;

11:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Марио Драги;

15:30 мск: Выступление президента ЕЦБ Марио Драги за май;

15:30 мск: Число закладок новых домов в США.