Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 19 июня

Москва, 18 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:00 мск: Индекс потребительского доверия в Новой Зеландии за II квартал;
04:30 мск: Индекс запрашиваемых цен на дома в Австралии за I квартал;
04:30 мск: Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;
06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;
08:45 мск: Прогноз развития экономики Швейцарии от SECO;
11:00 мск: Платёжный баланс еврозоны за апрель;
11:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Марио Драги;
15:30 мск: Выступление президента ЕЦБ Марио Драги за май;
15:30 мск: Число закладок новых домов в США.