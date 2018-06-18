Курс доллара 62.6851   Курс евро 72.5329  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости18 июня 2018 г.Индекс деловой активности на рынке жилья США в ...
сегодня 17:03

Индекс деловой активности на рынке жилья США в июне снизился

Москва, 18 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Национальной ассоциации домостроительных компаний США (NAHB), индекс деловой активности на рынке жилья США в июне составил 68 пунктов в сравнении с 70 месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали июньский показатель на уровне 69 пунктов.

Индекс деловой активности на рынке жилья США, рассчитываемый NAHB, представляет собой результаты опроса менеджеров в сфере строительства. Этот индекс используется для оценки изменений в области новых заказов, объёмов производства и скорости работы поставщиков. Цифры выше 50 пунктов указывают на ускорение темпов развития жилищно-строительного сектора.

Другие новости

сегодня
18:15
РОСТ ПРОМПРОИЗВОДСТВА В РФ В МАЕ ЗАМЕДЛИЛСЯ ДО 3,7% С АПРЕЛЬСКИХ 3,9%, ПО ИТОГАМ ПЯТИ МЕСЯЦЕВ СОСТАВИЛ 3,2% - РОССТАТ
сегодня
17:49
Путин назначил Силуанова представителем РФ в Совете ЕЭК вместо Шувалова
сегодня
17:20
ЦБ РФ увеличил оценку "дыры" в капитале банка "Кредит Экспресс" до 917 млн руб
сегодня
17:08
Кабмин определил виды турбизнеса на Дальнем Востоке для нулевого налога на прибыль
сегодня
17:03
Индекс деловой активности на рынке жилья США в июне снизился
сегодня
16:46
БАНКИ РФ В МАЕ СНИЗИЛИ КРЕДИТОВАНИЕ КОМПАНИЙ НА 0,7%, РОЗНИЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ УВЕЛИЧИЛИ НА 2% - ЦБ
сегодня
16:40
Госдума примет закон о пенсионной реформе осенью - первый вице-спикер Жуков
сегодня
16:16
"АвтоВАЗ" на три недели остановит конвейер в связи с корпоративным отпуском
сегодня
15:58
Жуков подтвердил, что проект пенсионной реформы направлен в регионы
© 2018 «МФД-ИнфоЦентр»