Три члена ОПЕК собираются наложить вето на предложение об увеличении объемов добычи нефти

Москва, 18 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По словам представителя Ирана в ОПЕК Хуссейна Каземпура Ардебили, три страны - члена ОПЕК собираются наложить вето во время предстоящей встречи в Вене на предложение об увеличении объемов добычи нефти, которое поддерживают Саудовская Аравия и Россия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

По его словам, помимо Ирана, заблокировать предложение собираются Венесуэла и Ирак. "Три основателя ОПЕК намерены это прекратить, - приводит агентство слова Ардебили. - Если Саудовская Аравия и Россия хотят увеличить объемы добычи, для этого потребуется единогласие. Если эти два государства захотят действовать самостоятельно, - это станет нарушением соглашения о сотрудничестве".