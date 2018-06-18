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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 июня 2018 г.Три члена ОПЕК собираются наложить вето на пред...
сегодня 10:06

Три члена ОПЕК собираются наложить вето на предложение об увеличении объемов добычи нефти

Москва, 18 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По словам представителя Ирана в ОПЕК Хуссейна Каземпура Ардебили, три страны - члена ОПЕК собираются наложить вето во время предстоящей встречи в Вене на предложение об увеличении объемов добычи нефти, которое поддерживают Саудовская Аравия и Россия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

По его словам, помимо Ирана, заблокировать предложение собираются Венесуэла и Ирак. "Три основателя ОПЕК намерены это прекратить, - приводит агентство слова Ардебили. - Если Саудовская Аравия и Россия хотят увеличить объемы добычи, для этого потребуется единогласие. Если эти два государства захотят действовать самостоятельно, - это станет нарушением соглашения о сотрудничестве".

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