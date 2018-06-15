Банк России оставил ключевую ставку на уровне 7.25%

Москва, 15 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совет директоров Банка России 15 июня 2018 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7.25% годовых. Об этом сообщает Пресс-служба Банка России.

Решение регулятора совпало с прогнозом аналитиков и рыночными ожиданиями.

В сопутствующем заявлении регулятора говорится о пересмотре вверх прогноза по инфляции с учетом предлагаемого повышения налога на добавленную стоимость в 2019 году. Согласно прогнозу ЦБ, к концу текущего года инфляция составит 3.5-4%, в 2019 году ожидается краткосрочное повышение инфляции до 4-4.5% со смещением баланса рисков в сторону проинфляционных.

По оценке Банка России, планируемые налоговые изменения увеличат инфляцию примерно на 1 процентный пункт. Частично этот эффект может реализоваться уже в текущем году. Вместе с тем регулятор ожидает, что к началу 2020 года инфляция вернется к целевому уровню 4%.

В заявлении также отмечается, что недавнее повышение цен на бензин привело к некоторому росту инфляционных ожиданий населения и предприятий. Произошедшее в апреле ослабление рубля оказывает умеренное влияние на динамику инфляции и инфляционных ожиданий. ЦБ полагает, что в ближайшие месяцы продолжится подстройка цен к сформировавшемуся уровню валютного курса и цен на нефтепродукты.

Банк России заявил о необходимости замедления перехода к нейтральной денежно-кредитной политике с сохранением «небольшой степени жесткости». По его мнению, это позволит ограничить масштаб вторичных эффектов от предложенных налогово-бюджетных мер.

Регулятор также отметил, что, помимо воздействия на инфляцию налогово-бюджетных решений, инфляционные риски формируются под влиянием внешних условий. Ускоренный рост доходностей на развитых рынках и геополитические факторы могут приводить к всплескам волатильности на финансовых рынках и оказывать влияние на курсовые и инфляционные ожидания.

По оценке Банка России, в I квартале текущего года ВВП РФ вырос на 1.3%, что оказалось немного ниже прогноза. Однако в апреле показатели инвестиционной и производственной активности улучшились, поэтому ЦБ сохранил прогноз по темпам роста ВВП в 2018 году на уровне 1.5-2%. Как ожидается, в 2019–2020 годах темпы экономического роста сохранятся вблизи этих уровней с возможным замедлением деловой активности в 2019 году. Регулятор заявил о возможном пересмотре экономических прогнозов в дальнейшем с учётом детальной оценки влияния на экономическую динамику комбинации налогово-бюджетных мер, объявленных правительством 14 июня 2018 года.