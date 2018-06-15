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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 июня 2018 г.АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения в...
сегодня 10:42

АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения вкладчикам "Русского Национального Банка"
Эмитенты:   Сбербанк

Москва, 15 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Определен победитель конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации ООО "Русский Национальный Банк" (г. Ростов-на-Дону). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

ПАО "Сбербанк" выплатит вкладчикам банка страховое возмещение по вкладам.

Прием заявлений о выплате возмещения по счетам и иных необходимых документов, а также выплата страхового возмещения вкладчикам кредитной организации начнутся 18 июня 2018 года.

Подробная информация о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещена 15 июня 2018 года на сайте АСВ, а также 20 июня 2018 года в газете "Аргументы и Факты на Дону".

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