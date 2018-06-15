ЦБ отозвал лицензию у банка "Воронеж"

Москва, 15 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Приказом Банка России 15.06.2018 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации АО "Банк Воронеж" (г. Воронеж). Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.

Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, учитывая неоднократное применение мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций приказом Банка России от 15.06.2018 № ОД-1480 аннулирована лицензия на осуществление кредитной организацией АО "Банк Воронеж" профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

В соответствии с приказом Банка России от 15.06.2018 № ОД-1481 в АО "Банк Воронеж" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

АО "Банк Воронеж" является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке. Указанным Федеральным законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1.4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.