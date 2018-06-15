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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 июня 2018 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 15 июня

Москва, 15 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:30 мск: Индекс деловых настроений в обрабатывающем секторе промышленности Новой Зеландии за май;

06:30 мск: Заявление Банка Японии по монетарной политике;

06:30 мск: Решение Банка Японии по процентной ставке;

09:00 мск: Индекс оптовых цен в Германии за май;

09:00 мск: Пресс-конференция главы Банка Японии;

09:00 мск: Индекс оптовых цен в Германии за май;

12:00 мск: Торговый баланс еврозоны за апрель;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за май, финал;

12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за май, финал;

15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за июнь;

15:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за апрель;

15:30 мск: Объём продаж в производственном секторе Канады за апрель;

16:15 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей США за май;

16:15 мск: Объём промышленного производства в США за май;

16:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании за апрель;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за июнь, предварительно;

17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за июнь;

23:00 мск: Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США за апрель.

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