Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 15 июня

Москва, 14 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:30 мск: Индекс деловых настроений в обрабатывающем секторе промышленности Новой Зеландии за май;

06:30 мск: Заявление Банка Японии по монетарной политике;

06:30 мск: Решение Банка Японии по процентной ставке;

09:00 мск: Индекс оптовых цен в Германии за май;

09:00 мск: Пресс-конференция главы Банка Японии;

09:00 мск: Индекс оптовых цен в Германии за май;

12:00 мск: Торговый баланс еврозоны за апрель;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за май, финал;

12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за май, финал;

15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за июнь;

15:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за апрель;

15:30 мск: Объём продаж в производственном секторе Канады за апрель;

16:15 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей США за май;

16:15 мск: Объём промышленного производства в США за май;

16:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании за апрель;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за июнь, предварительно;

17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за июнь;

23:00 мск: Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США за апрель.