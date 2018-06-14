Курс доллара 62.2511   Курс евро 73.5621  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости14 июня 2018 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 15 июня

Москва, 14 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:30 мск: Индекс деловых настроений в обрабатывающем секторе промышленности Новой Зеландии за май;

06:30 мск: Заявление Банка Японии по монетарной политике;

06:30 мск: Решение Банка Японии по процентной ставке;

09:00 мск: Индекс оптовых цен в Германии за май;

09:00 мск: Пресс-конференция главы Банка Японии;

09:00 мск: Индекс оптовых цен в Германии за май;

12:00 мск: Торговый баланс еврозоны за апрель;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за май, финал;

12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за май, финал;

15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за июнь;

15:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за апрель;

15:30 мск: Объём продаж в производственном секторе Канады за апрель;

16:15 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей США за май;

16:15 мск: Объём промышленного производства в США за май;

16:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании за апрель;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за июнь, предварительно;

17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за июнь;

23:00 мск: Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США за апрель.

Другие новости

вчера
21:41
Финрегулятор США не считает Etherium security-токеном
вчера
20:17
ОБЗОР: Кассация подтвердила отказ Siemens и ТПЭ в исках по "крымским турбинам"
вчера
19:07
"Ташир" планирует инвестировать $90 млн в энергосети Армении
вчера
18:45
Минфин РФ предлагает при налоговом маневре давать обратный акциз подсанкционным компаниям
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 15 июня
вчера
18:28
ESN одобрил выделение Греции кредита в 1 млрд евро из программы внешней финпомощи
вчера
18:17
Страны ЕС единогласно поддержали план по введению пошлин на товары из США - агентство
вчера
18:00
МИНФИН РФ ПРИ СЕГОДНЯШНИХ ЦЕНАХ НА НЕФТЬ НЕ ВИДИТ НЕОБХОДИМОСТИ НОВОГО СНИЖЕНИЯ АКЦИЗОВ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ, О КОТОРОМ ГОВОРЯТ НЕФТЯНИКИ - МИНФИН РФ
вчера
17:45
"Газпром" и Боливия подписали условия контракта по разведке и добыче на участке "Витиакуа"
© 2018 «МФД-ИнфоЦентр»