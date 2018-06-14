Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 15 июня

Москва, 14 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:30 мск: Индекс деловых настроений в обрабатывающем секторе промышленности Новой Зеландии за май;
06:30 мск: Заявление Банка Японии по монетарной политике;
06:30 мск: Решение Банка Японии по процентной ставке;
09:00 мск: Индекс оптовых цен в Германии за май;
09:00 мск: Пресс-конференция главы Банка Японии;
09:00 мск: Индекс оптовых цен в Германии за май;
12:00 мск: Торговый баланс еврозоны за апрель;
12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за май, финал;
12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за май, финал;
15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за июнь;
15:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за апрель;
15:30 мск: Объём продаж в производственном секторе Канады за апрель;
16:15 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей США за май;
16:15 мск: Объём промышленного производства в США за май;
16:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании за апрель;
17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за июнь, предварительно;
17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за июнь;
23:00 мск: Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США за апрель.