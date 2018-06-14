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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 июня 2018 г.Объём товарно-материальных запасов компаний США...
вчера 17:05

Объём товарно-материальных запасов компаний США в апреле вырос на 0.3%

Москва, 14 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в апреле вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3% после снижения на 0.1% в марте (пересмотрено с 0.0%).

Объём продаж товарно-материальных запасов в апреле по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 0.4% с учетом сезонных колебаний после повышения на 0.6% в марте (пересмотрено с +0.5%).

Соотношение запасов к продажам в апреле составило 1.35, как и месяцем ранее.

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