Объём товарно-материальных запасов компаний США в апреле вырос на 0.3%

Москва, 14 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в апреле вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3% после снижения на 0.1% в марте (пересмотрено с 0.0%).

Объём продаж товарно-материальных запасов в апреле по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 0.4% с учетом сезонных колебаний после повышения на 0.6% в марте (пересмотрено с +0.5%).

Соотношение запасов к продажам в апреле составило 1.35, как и месяцем ранее.