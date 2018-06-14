ЕЦБ оставил процентные ставки на прежнем уровне и намерен завершить программу QE к началу 2019 года

Москва, 14 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По итогам состоявшегося в четверг заседания Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) оставил ключевую ставку рефинансирования на прежнем уровне 0.0%.

Ставка по депозитам сохранена на уровне (-0.40%), ставка по кредитам ЕЦБ – на уровне 0.25%.

В заявлении ЕЦБ говорится, что ожидается сохранение ставок на прежнем уровне «по меньшей мере до лета 2019 года».

ЕЦБ также сообщил, что программа покупки активов (QE) в октябре - декабре текущего года будет сокращена до 15 млрд евро в месяц с текущего уровня 30 млрд евро в месяц, а затем будет завершена.