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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 июня 2018 г.АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкл...
сегодня 10:11

АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам "Бум-банка"
Эмитенты:   Россельхозбанк

Москва, 14 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Агентство по страхованию вкладов начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам кредитной организации банк "Бум-банк", ООО (Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплата возмещения осуществляются с сегодняшнего дня по 14 июня 2019 года через ПАО "Россельхозбанк", действующее от имени АСВ и за его счет в качестве банков-агентов.

Официальное сообщение о месте, времени, форме и порядке приема заявлений на получение страхового возмещения размещено на сайте АСВ, а также публикуется 14 июня 2018 года в газете "Газета Юга".

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