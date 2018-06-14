Итоги заседания FOMC: тон сопроводительного заявления ужесточен, экономические прогнозы улучшены (ПОВТОР)

Москва, 14 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В среду, 13 июня, были объявлены итоги двухдневного заседания Федерального Комитета по открытым рынкам США (FOMC). Регуляторы приняли ожидаемое решение о повышении ставки по федеральным фондам на 25 базисных пунктов до 1.75 - 2.00%, отметив продолжающееся укрепление рынка труда и значительное расширение экономической активности в последние месяцы.

Общий тон сопроводительного заявления ужесточился: в нём говорится о приближении инфляции к симметричной цели 2%, и отсутствует фраза о том, что ставка по федеральным фондам в течение некоторого времени останется на уровнях ниже ожидаемых.

После заседания Комитета были опубликованы обновлённые прогнозы членов ФРС по ставке и перспективам американской экономики. Текущие прогнозы более половины членов ФРС предполагают, что ставка по федеральным фондам в 2018 году будет повышена ещё два раза. Также по-прежнему ожидается, что в 2019 году ставка будет повышена три раза.

В данный момент ФРС прогнозирует, что к концу 2018 года ставка по федеральным фондам составит 2.4% (мартовский прогноз: 2.1%), а к концу 2019 года повысится до 3.1% (мартовский прогноз: 2.9%). Также нынешний прогноз ФРС предполагает, что ставка увеличится до 3.4% в 2020 году (прогноз не изменился), но опустится до 2.9% в долгосрочной перспективе (прогноз не изменился).

Кроме того, Федрезерв улучшил прогнозы по темпам роста ВВП США на 2018 год, уровню безработицы на 2018-2020 г.г., а также повысил прогнозы по головной инфляции на 2018-2019 г.г. год и по базовой инфляции на текущий год.

В данный момент медианный прогноз членов ФРС предполагает, что в 2018 году ВВП США вырастет на 2.8% (мартовский прогноз: +2.7%), в 2019 году - на 2.4% (прогноз не изменился), в 2020 году - на 2.0% (прогноз не изменился). В долгосрочной перспективе ожидается среднегодовой рост ВВП на 1.8% (прогноз не изменился).

Медианный прогноз по уровню безработицы в США на 2018 год составил 3.6% (мартовский прогноз: 3.8%), на 2019 год - 3.5% (мартовский прогноз: 3.6%), на 2020 год - 3.5% (мартовский прогноз: 3.6%), на долгосрочную перспективу - 4.5% (прогноз не изменился).

Медианный прогноз по головной инфляции (рассчитываемой на основе индекса PCE) на 2018 и 2019 г.г. повышен до 2.1% с мартовских 1.9% и 2.0% соответственно, но оставлен без изменений на 2020 год (2.1%) и долгосрочную перспективу (2.0%).

Медианный прогноз по базовой инфляции (рассчитываемой на основе индекса Core PCE) на 2018 год повышен до 2.0% с мартовского уровня 1.9%, а прогноз на 2019 и 2020 годы оставлен без изменений на уровне 2.1%.