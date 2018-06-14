Заявление Комитета по открытым рынкам ФРС США (ПОВТОР)

Москва, 14 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Дата публикации: 13 июня 2018 года.

Информация, полученная за период, прошедший после майского заседания Федерального Комитета по открытым рынкам, указывает, что рынок труда продолжил укрепляться, и что экономическая активность повышалась значительными темпами. Рост числа рабочих мест в последние месяцы в среднем был сильным, и уровень безработицы понизился. Новые данные указывают, что рост расходов домохозяйств ускорился, в то время как инвестиции предпринимателей в основной капитал продолжили уверенно увеличиваться. Измеряемые на 12-месячной основе оба индикатора инфляции - головной и без учета цен на продукты питания и энергоносители – приблизились к 2%. Индикаторы долгосрочных инфляционных ожиданий в целом почти не изменились.

В соответствии с установленным кругом полномочий Комитет изыскивает возможность для обеспечения максимальной занятости и ценовой стабильности. Комитет полагает, что дальнейшее постепенное повышение целевого коридора ставки по федеральным фондам будет соответствовать устойчивому расширению экономической активности, сильным условиям на рынке труда и инфляции вблизи симметричной цели Комитета 2% в среднесрочной перспективе. Риски, касающиеся экономической перспективы, выглядят преимущественно сбалансированными.

В свете реализованных и ожидаемых условий на рынке труда и инфляции Комитет решил повысить целевой диапазон для ставки по федеральным фондам до 1.75 - 2.00%. Настрой монетарной политики остаётся аккомодационным, тем самым поддерживая сильные условия на рынке труда и устойчивое возвращение к 2%-ной инфляции.

В процессе определения сроков и размера будущей корректировки целевого диапазона ставки по федеральным фондам Комитет будет оценивать достигнутые и ожидаемые экономические условия, сопоставляя их со своими целями по максимальной занятости и симметричной цели по инфляции в 2%. Эта оценка будет учитывать широкий спектр информации, в том числе индикаторы условий на рынке труда, индикаторы инфляционного давления и инфляционных ожиданий, а также данные о развитии финансовой и международной ситуации.

Голосовавшие за решение Комитета по монетарной политике: Джером Пауэлл, председатель ФРС; Уильям Дадли, заместитель председателя ФРС; Томас Баркин; Рафаэль Бостик; Лаэл Брэйнард; Лоретта Местер; Рэндал Куорлз; и Джон Уильямс.