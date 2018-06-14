Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 14 июня

Москва, 14 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:01 мск: Баланс цен на дома в Великобритании RICS за май;
04:30 мск: Уровень занятости в Австралии за май;
04:30 мск: Уровень безработицы в Австралии за май;
05:00 мск: Объем промышленного производства в Китае за май;
05:00 мск: Объём инвестиций в основные средства в Китае за май;
05:00 мск: Розничные продажи в Китае за май;
07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии, м/м, финальный отчет за апрель;
09:00 мск: Индекс потребительских цен в Германии за май, финал;
09:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за май, финал;
11:30 мск: Розничные продажи в Великобритании за май;
14:45 мск: Решение ЕЦБ по ключевой ставке;
15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
15:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде за апрель;
15:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде за апрель;
15:30 мск: Пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги за май;
15:30 мск: Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей за май;
15:30 мск: Розничные продажи в США за май;
15:30 мск: Цены на импорт в США за май;
17:00 мск: Товарно-материальные запасы компаний США, за апрель;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США.