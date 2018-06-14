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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 июня 2018 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 14 июня

Москва, 14 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Баланс цен на дома в Великобритании RICS за май;

04:30 мск: Уровень занятости в Австралии за май;

04:30 мск: Уровень безработицы в Австралии за май;

05:00 мск: Объем промышленного производства в Китае за май;

05:00 мск: Объём инвестиций в основные средства в Китае за май;

05:00 мск: Розничные продажи в Китае за май;

07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии, м/м, финальный отчет за апрель;

09:00 мск: Индекс потребительских цен в Германии за май, финал;

09:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за май, финал;

11:30 мск: Розничные продажи в Великобритании за май;

14:45 мск: Решение ЕЦБ по ключевой ставке;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде за апрель;

15:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде за апрель;

15:30 мск: Пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги за май;

15:30 мск: Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей за май;

15:30 мск: Розничные продажи в США за май;

15:30 мск: Цены на импорт в США за май;

17:00 мск: Товарно-материальные запасы компаний США, за апрель;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США.

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