Глава ФРС: ставка приблизится к нейтральному уровню в течение следующего года

Москва, 13 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В ходе состоявшейся в среду пресс-конференции председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что американская экономика «чувствует себя хорошо» в условиях низкой безработицы и низкой инфляции.

Джером Пауэлл сообщил, что, начиная с января, пресс-конференции будут проводиться после каждого заседания FOMC - восемь раз в год, а не четыре раза в год, как раньше. Однако по его словам, это «не является каким-либо сигналом».

Пауэлл отметил, что рынок труда «остаётся сильным», но «победу над инфляцией провозглашать пока рано», хотя последние данные «воодушевляют». По его словам, наблюдавшееся в последнее время повышение цен на нефть способствовало росту инфляции выше 2%, но влияние нефтяных цен, вероятно, будет временным.

Глава ФРС также сообщил, что ожидает приближения процентной ставки к «нейтральному уровню» в течение следующего года. Вместе с тем он отметил, что слишком быстрое или слишком медленное повышение ставки может навредить экономике.

Напомним, по итогам состоявшегося 12-13 июня заседания Федерального Комитета по открытым рынкам (FOMC) было принято решение повысить ставку по федеральным фондам на 25 базисных пунктов до 1.75 - 2.00%. В данный момент ФРС ожидает, что в 2018 году ставка будет увеличена ещё два раза (то есть, четыре раза в этом году вместо прогнозировавшихся раньше трёх раз), а в 2019 году ставка будет повышена три раза. Медианный прогноз по ставке на конец текущего года повышен с 2.1 до 2.4%, а на конец 2019 года – с 2.9 до 3.1%.

В ходе пресс-конференции Джером Пауэлл также заявил о продолжающемся «плавном процессе» сокращения баланса ФРС. Кроме того, он сообщил, что денежно-кредитная политика будет оказывать поддержку спросу в ближайшие три года.

Участники фондового рынка отреагировали умеренной фиксацией прибыли на решение FOMC и комментарии Джерома Пауэлла. Индекс S&P 500 в финальной части торгов на NYSE развернулся к понижению, достигнув к 22:30 мск отметки 2781.6 (-0.2%) и отступив от внутридневного максимума в области 2791.5.

В ходе торгов на рынке Forex к 22:30 мск индекс доллара США подешевел на 0.15%, а пара EUR/USD повысилась в область 1.1785 от уровня 1.1741, зафиксированного за минуту до обнародования итогов заседания FOMC. Доходность 10-летних казначейских облигаций США к 22:30 мск достигла 2.981% в сравнении с 2.962% на открытии торгов, отступив от внутридневного максимума 3.006%.