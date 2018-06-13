Курс доллара 63.1164   Курс евро 74.1365  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости13 июня 2018 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
вчера 17:35

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 4.1 млн барр.

Москва, 13 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 8 июня, сократился на 4.1 млн барр. и составил 432.4 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали снижение запасов нефти на 1.6 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США уменьшились на 2.3 млн барр. и составили 236.8 млн барр. Эксперты ожидали расширения запасов бензина на 0.7 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) снизились на 2.1 млн барр., составив 114.7 млн барр. Аналитики ожидали увеличения запасов дистиллятов на 0.4 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) не изменились и составили 660.2 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing сократились на 0.7 млн барр. и составили 33.9 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе расширились на 0.83 млн барр., запасы бензина выросли на 2.33 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 2.1 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing сократились на 0.73 млн барр.

Другие новости

вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 14 июня
вчера
18:09
Путин на встрече с Пашиняном отметил лидерство РФ в торговом обороте Армении
вчера
17:48
МВФ рассчитывает одобрить кредит Аргентине на $50 млрд 20 июня - Лагард
вчера
17:41
Экс-советник президента России Клименко сосредоточится на развитии цифровой медицины
вчера
17:35
Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 4.1 млн барр.
вчера
17:31
СПРАВКА - Биография Магомедсалама Магомедова
вчера
17:20
Аналитики ожидают снижения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на увеличение запасов
вчера
17:19
Россия и Боливия высказались за расширение применения природного газа - заявление
вчера
17:05
СПРАВКА - Биография Владислава Суркова
© 2018 «МФД-ИнфоЦентр»