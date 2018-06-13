Аналитики ожидают снижения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на увеличение запасов

Москва, 13 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 17:30 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 8 июня.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 1.6 млн барр., запасы бензина выросли на 0.7 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 0.4 млн барр. Аналитики, опрошенные агентством S&P Global Platts, прогнозируют сокращение запасов нефти на 2.6 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе расширились на 0.83 млн барр., запасы бензина выросли на 2.33 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 2.1 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing сократились на 0.73 млн барр.