Индекс цен производителей Великобритании в мае на входе увеличился на 2.8% и на выходе увеличился на 0.4%

Москва, 13 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс цен производителей Великобритании на входе (PPI Input) в мае увеличился на 2.8% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 0.6% в апреле (пересмотрено с 0.4%).

Аналитики прогнозировали рост майского показателя на 1.7%.

В годовом выражении индекс PPI Input вырос на 9.2%.

Индекс цен производителей Великобритании на выходе (PPI Output) в мае увеличился на 0.4% после аналогичного роста на 0.4% в апреле (пересмотрено с 0.3%).

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.3%.

В годовом выражении индекс PPI Output вырос на 2.9%.