Минстрой разрешил строительство газопровода "Северный поток-2" в прибрежных водах РФ

Москва, 8 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Nord Stream 2 AG получила от Минстроя разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" в российских прибрежных водах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

При этом компании Nord Stream 2 AG предстоит получить разрешение от Росприроднадзора.

Агентство напоминает, что 7 июня Nord Stream 2 AG также получила разрешение на строительство шведского участка газопровода. Кроме того, компания уже имеет разрешения на работы по прокладке газопровода на территории Германии и Финляндии. Процедуры получения разрешений в Дании идут по графику.