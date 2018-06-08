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mfd.ruНовостиФинансовые новости8 июня 2018 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 8 июня

Москва, 8 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Платёжный баланс Японии за апрель;

02:50 мск: Объём банковского кредитования в Японии за май;

02:50 мск: Торговый баланс Китая за май;

02:50 мск: ВВП Японии за I квартал, финал;

02:50 мск: Торговый баланс Китая в долларах США за май;

08:00 мск: Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers за май;

09:00 мск: Торговый баланс Германии за апрель;

09:00 мск: Объём промышленного производства в Германии за апрель;

09:45 мск: Объём промышленного производства во Франции за май;

11:30 мск: Ожидания потребителей Великобритании по инфляции за I квартал;

15:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде за май;

15:30 мск: Уровень занятости в Канаде за май;

15:30 мск: Уровень безработицы в Канаде за май;

15:30 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей Канады за I квартал;

17:00 мск: Оптовые запасы в США за апрель, финал;

N/A мск: Саммит G7.

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