Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 8 июня

Москва, 8 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: Платёжный баланс Японии за апрель;
02:50 мск: Объём банковского кредитования в Японии за май;
02:50 мск: Торговый баланс Китая за май;
02:50 мск: ВВП Японии за I квартал, финал;
02:50 мск: Торговый баланс Китая в долларах США за май;
08:00 мск: Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers за май;
09:00 мск: Торговый баланс Германии за апрель;
09:00 мск: Объём промышленного производства в Германии за апрель;
09:45 мск: Объём промышленного производства во Франции за май;
11:30 мск: Ожидания потребителей Великобритании по инфляции за I квартал;
15:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде за май;
15:30 мск: Уровень занятости в Канаде за май;
15:30 мск: Уровень безработицы в Канаде за май;
15:30 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей Канады за I квартал;
17:00 мск: Оптовые запасы в США за апрель, финал;
N/A мск: Саммит G7.