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mfd.ruНовостиФинансовые новости7 июня 2018 г.АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения в...
сегодня 15:37

АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения вкладчикам "Бум-банка"
Эмитенты:   Россельхозбанк

Москва, 7 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Определен победитель конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации "Бум-банк", ООО (Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

АО "Россельхозбанк" выплатит вкладчикам банка страховое возмещение по вкладам.

Прием заявлений о выплате возмещения по счетам и иных необходимых документов, а также выплата страхового возмещения вкладчикам кредитной организации начнутся 14 июня 2018 года.

Подробная информация о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещена 13 июня 2018 года на сайте АСВ, а также 14 июня 2018 года в газете "Газета Юга".

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