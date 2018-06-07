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mfd.ruНовостиФинансовые новости7 июня 2018 г.Четырёхнедельная средняя по первичным обращения...
сегодня 15:37

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США повысилась на 2.75 тыс.

Москва, 7 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 2 июня, сократилось на 1 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 222 тыс.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений составит 223 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 223 тыс., пересмотрено с 221 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 2.75 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 225.5 тыс.

В отчёте говорится, что процедура сбора информации на Виргинских островах и в Пуэрто-Рико всё ещё не вернулась к нормальному уровню.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 26 мая, увеличилось на 21 тыс. и составило 1741 тыс. против 1720 тыс. неделей ранее. Значение предыдущей недели пересмотрено с 1726 тыс.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 13.25 тыс. до 1728.75 тыс. (минимум с 8 декабря 1973 года).

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 19 мая, сократилось на 31.4 тыс. и составило 1.6 млн человек. В аналогичный период 2017 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 1.8 млн человек.

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