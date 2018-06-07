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mfd.ruНовостиФинансовые новости7 июня 2018 г.Чистая прибыль "Сбербанка" по РСБУ за январь-ма...
сегодня 10:42

Чистая прибыль "Сбербанка" по РСБУ за январь-май 2018 года выросла на 25.6%

Эмитенты:   Сбербанк

Москва, 7 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Чистая прибыль "Сбербанка" по российским стандартам бухгалтерского учета за январь - май 2018 года выросла на 25.6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и достигла 328.8 млрд рублей. Об этом говорится в пресс-релизе банка.

В мае банк заработал около 67 млрд рублей чистой прибыли. За май банк выдал более 1.1 трлн руб. корпоративным клиентам и более 270 млрд руб. розничным клиентам. Ппродолжился рост кредитного портфеля – кредиты юридическим лицам увеличились на 1.3%, физическим – на 2.1%. Чистый комиссионный доход вырос на 23.7% по сравнению с 5 месяцами прошлого года.

"Банк сохраняет высокую динамику чистых комиссионных доходов – рост за 5 месяцев составил 23.7%. Динамично развивается кредитный бизнес – кредитный портфель вырос с начала года на 6.5% по юридическим и на 9.1% по физическим лицам. В совокупности эти два фактора обеспечивают высокую рентабельность бизнеса – за 5 месяцев рентабельность капитала составила 22.6%, а отношение расходов к доходам – 28.3%", - отмечает заместитель председателя правления "Сбербанка" А.В. Морозов.

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