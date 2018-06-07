Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 7 июня

Москва, 7 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
04:30 мск: Торговый баланс Австралии за апрель;
08:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Японии за апрель;
08:45 мск: Уровень безработицы в Швейцарии за май;
09:00 мск: Объём промышленных заказов в Германии за апрель;
09:45 мск: Торговый баланс Франции за апрель;
10:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Halifax за май;
11:00 мск: Розничные продажи в Италии за апрель;
12:00 мск: ВВП еврозоны за II квартал, предварительно;
12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;
15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
17:30 мск: Обзор финансовой системы Канады;
18:15 мск: Выступление управляющего Банка Канады Стивена Полоза;
22:00 мск: Объём потребительского кредитования в США за апрель.