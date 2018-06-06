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mfd.ruНовостиФинансовые новости6 июня 2018 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 7 июня

Москва, 6 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

04:30 мск: Торговый баланс Австралии за апрель;

08:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Японии за апрель;

08:45 мск: Уровень безработицы в Швейцарии за май;

09:00 мск: Объём промышленных заказов в Германии за апрель;

09:45 мск: Торговый баланс Франции за апрель;

10:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Halifax за май;

11:00 мск: Розничные продажи в Италии за апрель;

12:00 мск: ВВП еврозоны за II квартал, предварительно;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

17:30 мск: Обзор финансовой системы Канады;

18:15 мск: Выступление управляющего Банка Канады Стивена Полоза;

22:00 мск: Объём потребительского кредитования в США за апрель.

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