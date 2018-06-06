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mfd.ruНовостиФинансовые новости6 июня 2018 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
вчера 17:34

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 2.1 млн барр.

Москва, 6 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 1 июня, вырос на 2.1 млн барр. и составил 436.6 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали снижение запасов нефти на 1.9 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США увеличились на 4.6 млн барр. и составили 239.0 млн барр. Эксперты ожидали расширения запасов бензина на 0.4 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) выросли на 2.2 млн барр., составив 116.8 млн барр. Аналитики ожидали увеличения запасов дистиллятов на 0.9 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) снизились на 0.6 млн барр. и составили 660.2 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing сократились на 0.9 млн барр. и составили 34.6 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 2.0 млн барр., запасы бензина выросли на 3.8 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 0.9 млн барр.

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