АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам "О.К. Банка"

Москва, 6 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Агентство по страхованию вкладов начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам кредитной организации ПАО "О.К. Банк" (г. Ярославль). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплата возмещения осуществляются с сегодняшнего дня по 6 июня 2019 года через Банк "ВТБ" (ПАО) и ПАО "Сбербанк", действующие от имени АСВ и за его счет в качестве банков-агентов.

Вниманию вкладчиков: каждый из банков-агентов уполномочен проводить выплату возмещения только определенной группе вкладчиков. Распределение по банкам-агентам вкладчиков ПАО "О.К. Банк" произведено в зависимости от места жительства и категории вкладчика.

Официальное сообщение о месте, времени, форме и порядке приема заявлений на получение страхового возмещения размещено на сайте АСВ, а также публикуется 6 июня 2018 года в газетах "Комсомольская правда – Ярославль" и "Московский Комсомолец".