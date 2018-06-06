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mfd.ruНовостиФинансовые новости6 июня 2018 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 6 июня

Москва, 6 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:00 мск: Средняя заработная плата в Японии за апрель;

04:30 мск: ВВП Австралии за I квартал;

10:15 мск: Индекс потребительских цен в Швейцарии за май;

11:10 мск: Индекс деловой активности в розничном секторе еврозоны за май;

15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство в Канаде за апрель;

15:30 мск: Торговый баланс Канады за апрель;

15:30 мск: Торговый баланс США за апрель;

15:30 мск: Производительность труда вне сельскохозяйственного сектора США за I квартал, финал;

15:30 мск: Расходы на рабочую силу в США за I квартал, финал;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за май;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США.

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