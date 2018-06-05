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mfd.ruНовостиФинансовые новости5 июня 2018 г.Кабмин выделил более 400 млн рублей на строител...
сегодня 10:31

Кабмин выделил более 400 млн рублей на строительство технопарков

Москва, 5 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 408.76 млн рублей для предоставления субсидий пяти субъектам Федерации на софинансирование капитальных вложений в строительство бизнес-инкубатора в Калужской области, технопарка "Липецк" в Липецкой области, Тутаевского промышленного парка "Мастер" в Ярославской области, индустриального парка "Сафоново" в Смоленской области, индустриального парка "Аврора" в Республике Дагестан. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

Средства предоставляются в рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства" государственной программы "Экономическое развитие и инновационная экономика".

По завершении строительства этих объектов в них могут разместиться: в Калужской области – до 50 субъектов МСП, Липецкой области – до 50 субъектов МСП, Ярославской области – до 10 субъектов МСП, Смоленской области – до 40 субъектов МСП, Республике Дагестан – до 36 субъектов МСП.

Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами МСП, получившими господдержку, увеличится более чем на 1750 единиц.

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