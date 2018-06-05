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mfd.ruНовостиФинансовые новости5 июня 2018 г.Суд арестовал голландские активы "Газпрома" по ...
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Суд арестовал голландские активы "Газпрома" по иску "Нафтогаза"

Эмитенты:   Газпром

Москва, 5 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Суд арестовал голландские активы "Газпрома" для выплаты "Нафтогазу" 2.6 млрд долл. по решению Стокгольмского арбитража. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

"Голландский суд удовлетворил эти ходатайства, но шесть из семи дочерних компаний "Газпрома" в Голландии отказались сотрудничать с судебными исполнителями. Однако все это никак не повлияет на арест", - говорится в сообщении.

Нафтогаз также инициировал арест активов в других юрисдикциях, включая доли Газпрома в его дочерних компаниях Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. Швейцарский суд удовлетворил ходатайства "Нафтогаза", судебные исполнители проводят действия, чтобы заморозить эти и другие активы.

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