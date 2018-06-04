Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 5 июня

Москва, 4 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC;

02:30 мск: Расходы домохозяйств Японии за апрель;

04:30 мск: Платёжный баланс Австралии за I квартал;

04:45 мск: Продажи новых домов в Австралии за апрель;

04:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Китая (Markit/Caixin) за май;

06:35 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;

07:30 мск: Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;

07:30 мск: Заявление Резервного Банка Австралии;

09:45 мск: Отчёт по исполнению госбюджета Франции за апрель;

10:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за май;

10:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Италии за май;

10:50 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за май, финал;

10:55 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за май, финал;

11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за май, финал;

11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за май;

12:00 мск: Розничные продажи в еврозоне за апрель;

15:30 мск: Производительность труда в Канаде за I квартал;

16:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Марио Драги;

16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit) за май, финал;

17:00 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе США за май;

17:00 мск: Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли за апрель;

20:30 мск: Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдманна.