Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 5 июня

Москва, 4 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:01 мск: Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC;
02:30 мск: Расходы домохозяйств Японии за апрель;
04:30 мск: Платёжный баланс Австралии за I квартал;
04:45 мск: Продажи новых домов в Австралии за апрель;
04:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Китая (Markit/Caixin) за май;
06:35 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;
07:30 мск: Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;
07:30 мск: Заявление Резервного Банка Австралии;
09:45 мск: Отчёт по исполнению госбюджета Франции за апрель;
10:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за май;
10:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Италии за май;
10:50 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за май, финал;
10:55 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за май, финал;
11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за май, финал;
11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за май;
12:00 мск: Розничные продажи в еврозоне за апрель;
15:30 мск: Производительность труда в Канаде за I квартал;
16:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Марио Драги;
16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit) за май, финал;
17:00 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе США за май;
17:00 мск: Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли за апрель;
20:30 мск: Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдманна.