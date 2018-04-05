Курс доллара 57.5796   Курс евро 70.5926  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости5 апреля 2018 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 6 апреля

Москва, 5 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Расходы домохозяйств Японии за февраль;

03:00 мск: Средняя заработная плата в Японии за февраль;

08:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Японии за февраль;

09:00 мск: Объём промышленного производства в Германии за февраль;

09:45 мск: Отчёт по исполнению госбюджета Франции за февраль;

09:45 мск: Торговый баланс Франции за февраль;

11:10 мск: Индекс деловой активности в розничном секторе еврозоны за март;

15:30 мск: Уровень занятости в Канаде за март;

15:30 мск: Уровень безработицы в Канаде за март;

15:30 мск: Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за март;

15:30 мск: Уровень безработицы в США за март;

15:30 мск: Средняя почасовая заработная плата в США за март;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за март;

18:15 мск: Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни;

22:00 мск: Объём потребительского кредитования в США за февраль.

Другие новости

сегодня
00:02
Фракция ЕР обсудит с Медведевым экономику, социальную сферу и реализацию послания Путина
вчера
22:12
Посол прогнозирует рост товарооборота России и Мексики до $2,5 млрд
вчера
21:05
Обход Вышнего Волочка может быть первым обустроен для беспилотного транспорта – "Автодор"
вчера
19:04
СК "РЕСО-Гарантия" перед IPO предварительно оценена в сумму около $3 млрд - источник
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 6 апреля
вчера
18:04
Дерипаска вошел в список кандидатов в новый состав совета директоров "Норникеля"
вчера
17:20
ГП РФ проверяла Московскую биржу в 2016 г, были наложены штрафы на 600 тыс руб – биржа
вчера
17:10
"Русснефть" сообщила, что объединения с "Нефтисой" не планируется
вчера
17:10
Выплаты вкладчикам московского Лайтбанка начнутся 10 апреля через РСХБ — АСВ
© 2018 «МФД-ИнфоЦентр»