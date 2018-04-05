Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 6 апреля

Москва, 5 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:30 мск: Расходы домохозяйств Японии за февраль;
03:00 мск: Средняя заработная плата в Японии за февраль;
08:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Японии за февраль;
09:00 мск: Объём промышленного производства в Германии за февраль;
09:45 мск: Отчёт по исполнению госбюджета Франции за февраль;
09:45 мск: Торговый баланс Франции за февраль;
11:10 мск: Индекс деловой активности в розничном секторе еврозоны за март;
15:30 мск: Уровень занятости в Канаде за март;
15:30 мск: Уровень безработицы в Канаде за март;
15:30 мск: Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за март;
15:30 мск: Уровень безработицы в США за март;
15:30 мск: Средняя почасовая заработная плата в США за март;
17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за март;
18:15 мск: Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни;
22:00 мск: Объём потребительского кредитования в США за февраль.