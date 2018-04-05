Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США повысилась на 3 тыс.

Москва, 5 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 31 марта, выросло на 24 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 242 тыс.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений составит 225 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 218 тыс., пересмотрено с 215 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 3.0 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 228.25 тыс.

В отчёте говорится, что процедура сбора информации на Виргинских островах и в Пуэрто-Рико всё ещё не вернулась к нормальному уровню.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 24 марта, сократилось на 64 тыс. и составило 1808 тыс. (минимум с 29 декабря 1973 года) против 1872 тыс. неделей ранее. Значение предыдущей недели пересмотрено с 1871 тыс.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 13.5 тыс. до 1848.25 тыс. (минимум с 5 января 1974 года).

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 17 марта, увеличилось на 0.16 тыс. и составило 2.14 млн человек. В аналогичный период 2017 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 2.33 млн человек.