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mfd.ruНовостиФинансовые новости4 апреля 2018 г.Илья Поляков назначен председателем правления "...
сегодня 10:08

Илья Поляков назначен председателем правления "Росбанка"
Эмитенты:   ВТБ

Москва, 4 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совет директоров "Росбанка" инициировал процесс назначения Ильи Полякова председателем правления "Росбанка". Назначение вступит в силу после одобрения Банком России. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Илья заменит в этой должности Дмитрия Олюнина, который после 4-х лет работы в Societe Generale принял решение вернуться в группу "ВТБ".

Илья Поляков приступит к исполнению обязанностей председателя правления "Росбанка" 14 апреля с последующей передачей своих текущих полномочий преемнику.

Для справки: В сентябре 2016 года Илья Поляков был назначен первым заместителем председателя правления "Росбанка", отвечающим за весь корпоративный бизнес группы в России. В 2012 году начал работу в "Росбанке" руководителем корпоративного блока и главой блока клиентских отношений и инвестиционного банкинга Société Générale по России и странам СНГ. В 2011 году в группе Societe Generale он был назначен на должность глобального со-руководителя направления горно-металлургической промышленности департамента природных ресурсов и энергетики в дополнение к обязанностям старшего банкира, отвечающего за глобальные клиентские отношения и стратегическое консультирование клиентов металлургической и горнодобывающей отрасли в России и странах СНГ. Илья начал работать в Société Générale Corporate and Investment Banking в 2001 году.

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