Главные темы дня на рынках Европы: продажи акций технологического и финансового секторов

Москва, 3 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Ведущие фондовые индексы Европы во вторник снижаются после резкого падения фондовых индексов США накануне.

К 15:15 мск общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 подешевел на 0.6% по сравнению с уровнем пятничного закрытия на фоне снижения британского индекса FTSE-100 на 0.2%, германского DAX – на 0.9%, французского CAC-40 – на 0.5%. В понедельник большинство европейских рынков было закрыто в связи с пасхальными праздниками.

Индекс Dow Jones Industrial Average в понедельник, 2 апреля, подешевел на 1.9%, достигнув минимального уровня с начала года. Лидером снижения стали акции компании Intel (-6.1%) в условиях сохраняющегося давления на бумаги технологического сектора. Индексы S&P 500 и Nasdaq Composite упали на 2.2% и 2.7% соответственно. При этом индекс S&P 500 закрылся ниже 200-дневной скользящей средней, что произошло впервые с июня 2016 года, а индекс Nasdaq Composite вышел в коррекционную зону.

В данный момент ближние фьючерсы на индексы S&P 500 и Nasdaq-100 торгуются в положительной области, прибавляя 0.6 - 0.7%.

В ходе торгов в Европе индекс технологического сектора снижается на 1.3% на опасениях ужесточения правил регулирования IT-компаний. Эти страхи связаны с высказываниями президента США Дональда Трампа по поводу онлайн-ритейлера Amazon. Трамп обвинил компанию в "нечестной" работе, поскольку Amazon не платит налогов с продаж в тех странах, где у него нет традиционных, физически существующих магазинов. Также, по словам Трампа, американская почтовая служба, занимающаяся доставкой товаров Amazon, получает недостаточный доход.

Кроме того, по сообщению СМИ, компания Apple планирует открыть собственное производство микрочипов для компьютеров Mac, что может негативно отразиться на доходах её европейских поставщиков, например Austria Microsystems (-2.2%).

В дополнение, негативный фон для акций технологического сектора создаёт продолжающийся скандал с социальной сетью Facebook, которая в 2015 году передала компании Cambridge Analitica данные о своих пользователях для проведения предвыборных маркетинговых исследований. Позднее FB потребовал уничтожить переданную информацию, но этого не произошло. Теперь глава FB Марк Цукерберг приглашен на слушания в Конгресс США и британский парламент для дачи объяснений о мерах, предпринимаемых FB в целях защиты персональных данных пользователей. Акционеры FB подали иск в суд, утверждая, что руководство компании в течение двух лет скрывало от общественности и инвесторов проблему о передаче пользовательских данных. Из-за бездействия руководства рыночная стоимость акций Facebook сократилась примерно на 50 млрд долларов, а акционеры понесли значительные убытки, говорится в иске.

Акции европейского финансового сектора также преимущественно снижаются. Индекс сектора подешевел почти на 1% после сообщений о том, что китайский банковский регулятор начал проверку банковских кредитов, выданных крупным клиентам.

Акции французской авиакомпании Air France упали на 4% на сообщениях о намерении ее сотрудников провести во вторник забастовку, в результате чего почти четверть авиарейсов будет отменена.