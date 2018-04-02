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mfd.ruНовостиФинансовые новости2 апреля 2018 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 3 апреля

Москва, 2 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Новой Зеландии за I квртал;

02:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за март;

02:50 мск: Денежная база в Японии за март;

06:45 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;

07:30 мск: Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;

07:30 мск: Заявление Резервного Банка Австралии;

09:00 мск: Розничные продажи в Германии за февраль;

10:00 мск: Изменение числа безработных в Испании за февраль;

10:15 мск: Розничные продажи в Швейцарии за февраль;

10:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Испании за март;

10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии за март;

10:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Италии за март;

10:50 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за март, финал;

10:55 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за март, финал;

11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за март, финал;

11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за март;

23:30 мск: Выступление управляющей ФРС Лаэл Брейнард;

N/А мск: Продажи автомобилей в США ведущими автоконцернами за март.

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