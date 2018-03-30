Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 2 апреля

Москва, 30 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Индекс деловой активности крупнейших производителей Японии Tankan за I квртал;

02:50 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Японии Tankan за I квартал;

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за март, финал;

04:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая (Markit/Caixin) за март;

16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за март;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit за март, финал;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США за март;

17:00 мск: Расходы на строительство в США за февраль;

17:00 мск: Индекс уплаченных цен в производственном секторе США за март.