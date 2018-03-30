AB InBev и Efes объединили бизнес в России и на Украине

Москва, 30 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Пивоваренные компании AB InBev и Efes завершили сделку по объединению российского и украинского подразделений, получив все согласования со стороны государственных органов, говорится в совместном сообщении компаний. Об этом говорится в сообщении ТАСС.

"Сделка по объединению Efes и AB InBev в России в октябре была одобрена Федеральной антимонопольной службой РФ. Согласование со стороны регулирующих ведомств Украины планировалось получить в первом квартале 2018 года", - говорится в сообщении.

Объединенным бизнесом будет управлять подразделение AB InBev Efes. Компании будут иметь равные доли в 50%. Представители компаний войдут в совет директоров в равном соотношении.