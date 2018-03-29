Курс доллара 57.7626   Курс евро 71.0942  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости29 марта 2018 г."АСВ" приобрело более 99.9% акций "Промсвязьбанка"
вчера 10:16

"АСВ" приобрело более 99.9% акций "Промсвязьбанка"

Москва, 29 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

АСВ стало владельцем более 99.9% акций "Промсвязьбанка" в результате приобретения дополнительного выпуска обыкновенных именных акций на сумму 113.4 млрд рублей. Об этом говорится в пресс-релизе кредитной организации.

Привлечение АСВ в качестве инвестора было утверждено в плане участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства. Планом также предусматривается оказание "Промсвязьбанку" финансовой помощи агентством. Источником финансирования со стороны АСВ станет имущество, передаваемое Банком России в качестве имущественного взноса.

Осуществление комплекса указанных мер позволит обеспечить соблюдение банком нормативов достаточности собственных средств (капитала) на индивидуальной основе, с учетом надбавок к нормативам достаточности капитала.

Участие государства в капитале позволит "Промсвязьбанку" укрепить рыночные позиции и нарастить объемы бизнеса.

Другие новости

вчера
11:01
В СЛУЧАЕ АРЕСТА РОССИЙСКИХ АКТИВОВ В ВАШИНГТОНЕ СЛЕДУЕТ ОЖИДАТЬ ВЫВОДА ИЗ США ИНОСТРАННЫХ АКТИВОВ ЦЕЛОГО РЯДА СТРАН - СЕНАТОР ДЖАБАРОВ
вчера
11:00
Число безработных в Германии в марте сократилось на 19 тыс., уровень безработицы составил 5.3%
вчера
10:38
Возможный запрет на продажу евробондов РФ в Лондоне навредит инвесторам - Моисеев
вчера
10:36
АСВ: Страховые выплаты вкладчикам "АК Банка" "Лайтбанка" и начнутся не позднее 12 апреля 2018 года
вчера
10:16
"АСВ" приобрело более 99.9% акций "Промсвязьбанка"
вчера
10:11
Отток средств из фонда РФ под влиянием "дела Скрипалей" не стоит драматизировать – эксперт
вчера
10:05
KOF: Экономический барометр Швейцарии сократился до уровня 106.0
вчера
10:00
Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании в марте сократился на 0.2%
вчера
09:59
Запасов газа в ПХГ Украины хватит, даже если снег будет лежать до лета - "Нафтогаз"
© 2018 «МФД-ИнфоЦентр»