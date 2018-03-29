"АСВ" приобрело более 99.9% акций "Промсвязьбанка"

Москва, 29 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

АСВ стало владельцем более 99.9% акций "Промсвязьбанка" в результате приобретения дополнительного выпуска обыкновенных именных акций на сумму 113.4 млрд рублей. Об этом говорится в пресс-релизе кредитной организации.

Привлечение АСВ в качестве инвестора было утверждено в плане участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства. Планом также предусматривается оказание "Промсвязьбанку" финансовой помощи агентством. Источником финансирования со стороны АСВ станет имущество, передаваемое Банком России в качестве имущественного взноса.

Осуществление комплекса указанных мер позволит обеспечить соблюдение банком нормативов достаточности собственных средств (капитала) на индивидуальной основе, с учетом надбавок к нормативам достаточности капитала.

Участие государства в капитале позволит "Промсвязьбанку" укрепить рыночные позиции и нарастить объемы бизнеса.