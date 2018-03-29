Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 29 марта

Москва, 29 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk за март;
02:50 мск: Розничные продажи в Японии за февраль;
09:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за март;
10:00 мск: Экономический барометр Швейцарии от KOF за март;
10:55 мск: Изменение числа безработных в Германии за март;
11:30 мск: Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании за февраль;
11:30 мск: Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании за февраль;
11:30 мск: Бизнес-инвестиции в Великобритании за IV квартал, финал;
11:30 мск: Платёжный баланс Великобритании за IV квартал;
11:30 мск: ВВП Великобритании за IV квартал, финал;
11:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады за февраль;
15:30 мск: Индекс цен производителей Канады за февраль;
15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
15:30 мск: ВВП Канады за январь;
15:30 мск: Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США за февраль;
15:30 мск: Личные расходы потребителей в США за февраль;
15:30 мск: Личные доходы потребителей в СШA за февраль;
16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за март;
17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за март, финал;
17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за март, финал;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
N/A мск: Индекс потребительских цен в Германии за март, предварительно.