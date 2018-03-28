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mfd.ruНовостиФинансовые новости28 марта 2018 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
28.03.2018 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 29 марта

Москва, 28 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk за март;

02:50 мск: Розничные продажи в Японии за февраль;

09:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за март;

10:00 мск: Экономический барометр Швейцарии от KOF за март;

10:55 мск: Изменение числа безработных в Германии за март;

11:30 мск: Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании за февраль;

11:30 мск: Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании за февраль;

11:30 мск: Бизнес-инвестиции в Великобритании за IV квартал, финал;

11:30 мск: Платёжный баланс Великобритании за IV квартал;

11:30 мск: ВВП Великобритании за IV квартал, финал;

11:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады за февраль;

15:30 мск: Индекс цен производителей Канады за февраль;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: ВВП Канады за январь;

15:30 мск: Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США за февраль;

15:30 мск: Личные расходы потребителей в США за февраль;

15:30 мск: Личные доходы потребителей в СШA за февраль;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за март;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за март, финал;

17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за март, финал;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

N/A мск: Индекс потребительских цен в Германии за март, предварительно.

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