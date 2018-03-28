Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 1.6 млн барр.

Москва, 28 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 23 марта, вырос на 1.6 млн барр. и составил 429.9 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали увеличение запасов нефти на 1.4 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США сократились на 3.5 млн барр. и составили 239.6 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 2.1 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) уменьшились на 2.1 млн барр., составив 129.0 млн барр. Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 1.6 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) не изменились и составили 665.5 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing увеличились на 1.8 млн барр. и составили 31.2 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 5.32 млн барр., запасы бензина снизились на 5.8 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 2.24 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing расширились на 1.655 млн барр.