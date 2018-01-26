Москва, 26 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в декабре вырос на 2.9% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение общего показателя на 0.9%.

В ноябре объём заказов на товары длительного пользования увеличился на 1.7% (пересмотрено с +1.3%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в декабре вырос на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.5%.

В ноябре показатель вырос на 0.3% (пересмотрено с (-0.1%).

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в декабре снизился на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 0.2% в ноябре (пересмотрено с +0.1%).