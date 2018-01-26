Квартальная прибыль сети кофеен Starbucks выросла

Москва, 26 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американская сеть кофеен Starbucks сообщила о росте прибыли по итогам IV квартала до 2.25 млрд долл или до 1.57 долл на акцию против 752 млн долл или 0.51 долл на акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 0.65 долл на акцию.

Выручка компании увеличилась до 6.1 млрд долл с 5.7 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Starbucks в размере 0.57 долл на акцию и доход 6.2 млрд долл.

Компания заявила, что ожидает прибыль за акцию от 3.32 долл до 3.36 долл за 2018 финансовый год, а скорректированная прибыль составит от 2.48 долл до 2.53 долл за год.

После публикации квартальной отчетности в конце торгов акции Starbucks подешевели более чем на 3%.