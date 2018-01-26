Минфин рассчитывает на повышение суверенных рейтингов России в 2018 году

Москва, 26 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Министерство финансов России рассчитывает на повышение суверенных рейтингов РФ международными рейтинговыми агентствами. Об этом говорится в сообщении ТАСС.

"Сегодня все компании "большой тройки" (международные рейтинговые агентства Moody`s, S&P, Fitch - прим. ред.) едины в позитивном прогнозе по рейтингам нашей страны. Надеюсь, макроэкономическая стабильность, сложившаяся в российской экономике благодаря сдержанной бюджетной политике, плавающему курсу рубля и таргетированию инфляции, позволит рейтинговым агентствам в этом году улучшать не только прогнозы, но и сами рейтинги России. Все необходимые условия для этого сложились", - сказал министр финансов РФ Антон Силуанов.

Международное рейтинговое агентство Moody`s улучшило прогноз по суверенному рейтингу РФ со "Стабильного" на "Позитивный", подтвердив его на уровне Вa1. "Отрадно, что агентство отмечает бюджетное правило в качестве одного из основных драйверов улучшения прогноза, важнейшей структурной реформы, существенно снизившей чувствительность российской экономики к внешним шокам", - отметил министр.

Он также подчеркнул, что бюджетное правило также обеспечивает прозрачность и предсказуемость основных макроэкономических показателей и формирует базовые условия для качественного развития.