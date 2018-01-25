Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 26 января

Москва, 25 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Токио за январь;
02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии за январь;
02:50 мск: Протоколы предыдущего заседания Банка Японии;
02:50 мск: Индекс цен на корпоративные услуги в Японии за декабрь;
12:00 мск: Денежная масса М3 в еврозоне за декабрь;
12:30 мск: ВВП Великобритании за IV квартал, предварительно;
16:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты за декабрь;
16:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за декабрь;
16:30 мск: ВВП США за IV квартал;
16:30 мск: Ценовой индекс ВВП США за IV квартал, предварительно;
16:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде за декабрь;
16:30 мск: Индекс потребительских цен в Канаде за декабрь;
16:30 мск: Товарный торговый баланс США за декабрь;
16:30 мск: Оптовые запасы в США за декабрь, предварительно;
17:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Китая за декабрь;
17:00 мск: Выступление главы Банка Японии Харухико Куроды;
17:00 мск: Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни;
N/A мск: Всемирный Экономический Форум в Давосе.