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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 января 2018 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 26 января

Москва, 25 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Токио за январь;

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии за январь;

02:50 мск: Протоколы предыдущего заседания Банка Японии;

02:50 мск: Индекс цен на корпоративные услуги в Японии за декабрь;

12:00 мск: Денежная масса М3 в еврозоне за декабрь;

12:30 мск: ВВП Великобритании за IV квартал, предварительно;

16:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты за декабрь;

16:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за декабрь;

16:30 мск: ВВП США за IV квартал;

16:30 мск: Ценовой индекс ВВП США за IV квартал, предварительно;

16:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде за декабрь;

16:30 мск: Индекс потребительских цен в Канаде за декабрь;

16:30 мск: Товарный торговый баланс США за декабрь;

16:30 мск: Оптовые запасы в США за декабрь, предварительно;

17:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Китая за декабрь;

17:00 мск: Выступление главы Банка Японии Харухико Куроды;

17:00 мск: Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни;

N/A мск: Всемирный Экономический Форум в Давосе.

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