Продажи новых домов в США в декабре сократились на 9.3% (расширенное сообщение)

Москва, 25 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, продажи новых односемейных домов в США в декабре сократились на 9.3% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 625 тыс. домов в годовом исчислении.

В ноябре продажи новых домов составили 689 тыс. в годовом исчислении (пересмотрено с 733 тыс.).

Аналитики прогнозировали, что в декабре число проданных новых домов составит 680 тыс. в годовом исчислении.

По сравнению с декабрём 2016 года продажи новых домов увеличились на 14.1%.

В целом, в прошлом месяце было продано 43 тыс. новых домов против 49 тыс. в ноябре и 47 тыс. в октябре. Наибольшим спросом покупателей пользовались дома стоимостью 200 тыс. до 299.9 тыс. долл (продано 11 тыс. домов), от 300 тыс. до 399.9 тыс. долл (продано 10 тыс. домов) и от 500 тыс. до 749 тыс. (продано 7 тыс. домов).

Медианная цена проданного дома (median price) составила 335.4 тыс. долл против 334.9 тыс. в ноябре и 318.7 тыс. в октябре.

Средневзвешенная цена проданного дома (average price) составила 398.9 тыс. долл против 383.6 тыс. в ноябре и 391.0 тыс. в октябре.

Запасы предназначенных для продажи домов на конец декабря составили 295 тыс. единиц против 284 тыс. в ноябре и 286 тыс. в октябре.

При текущем уровне цен и темпах продаж имеющиеся запасы новых односемейных домов могут быть реализованы за 5.7 месяца против 4.9 ноябре и 5.7 в октябре.